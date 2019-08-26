В Чечне опровергли сообщения о брошенных в поезд камнях

Инцидент с бросанием камней в пассажирский поезд «Санкт-Петербург–Махачкала» произошел на территории Дагестана, а не Чечни. Об этом 25 августа сообщил начальник линейного управления на транспорте (ЛУВДТ) МВД по Чечне Али Тагиров.

«Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда «Петербург–Махачкала», не соответствуют действительности», — цитирует его «РИА Новости».

Тагиров отметил, что поезд №136 отправился со станции Гудермес и примерно через час без происшествий въехал на территорию Дагестана.

По его словам, инцидент произошел, когда поезд прибыл на станцию Хасав-Юрт.

«Пассажир пятого вагона пояснил, что в 20:05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасав-Юрту, а через 13 минут в окно залетел камень», — пояснил Тагиров.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестные закидали камнями поезд. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах. Также один из пассажиров получил легкий порез. Пострадавший от медпомощи отказался.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги заверили, что ЧП не повлияло на график движения поездов.

22 августа сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть–Шумково с размытого дождем железнодорожного полотна сошли с рельсов несколько вагонов поезда.