Трамп ради вывода американских компаний из Китая может объявить ЧП

Президент США Дональд Трамп, чтобы заставить уйти американские компании из Китая, может объявить чрезвычайное положение в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

«У него будет такое право (приказать компаниям уйти из Китая. — Ред.), если он объявит чрезвычайное положение», — заявил он.

Таким образом Мнучин прокомментировал твит Трампа, в котором тот призвал компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе.

Мнучин также напомнил, что Трамп уже вводил ЧП для получения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

23 августа глава Белого дома призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США. По его словам, Соединенным Штатам «не нужен Китай», поскольку стране «намного лучше без него».

С июля прошлого года Вашингтон и Пекин находятся в состоянии торговой войны. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

В августе Трамп анонсировал введение новых пошлин на продукцию КНР с сентября.