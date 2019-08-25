Минобороны опровергло данные об участии машины ведомства в ДТП под Саратовом

В Минобороны опровергли информацию о том, что транспорт военного ведомства попал в ДТП, произошедшее в Саратовской области 25 августа.

«Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности», — цитирует слова ведомства «Интерфакс».

Ранее стало известно, что инцидент произошел на автодороге федерального значения Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград. По информации ТАСС, в результате столкновения транспортных средств погибли двое взрослых, а также пострадал девятилетний ребенок, находившийся в салоне легковушки вместе с ними.

В этот же день в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.