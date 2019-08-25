Прямой эфир

Минобороны опровергло данные об участии машины ведомства в ДТП под Саратовом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минобороны опровергли информацию о том, что транспорт военного ведомства попал в ДТП, произошедшее в Саратовской области 25 августа.

«Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности», — цитирует слова ведомства «Интерфакс».

Ранее стало известно, что инцидент произошел на автодороге федерального значения Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград. По информации ТАСС, в результате столкновения транспортных средств погибли двое взрослых, а также пострадал девятилетний ребенок, находившийся в салоне легковушки вместе с ними.

В этот же день в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мордовии восемь человек пострадали в ДТП
Камеры засняли момент столкновения машины Хомского с грузовиком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019