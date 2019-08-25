Прямой эфир

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа.

Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах. Также один из пассажиров получил легкий порез, пострадавший отказался от помощи врачей.

В пресс-службе заверили, что ЧП не повлияло на график движения поездов. На станции Хасавюрт вызвали правоохранителей, отмечает ТАСС.

Ранее в МВД раскрыли подробности драки вахтовиков в поезде на Ямале. Один из хулиганов оказался в больнице, второй — в отделении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки выхода новых поездов «Иволга» на МЦД
В МВД раскрыли подробности драки вахтовиков в поезде на Ямале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019