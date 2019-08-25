В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа.

Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах. Также один из пассажиров получил легкий порез, пострадавший отказался от помощи врачей.

В пресс-службе заверили, что ЧП не повлияло на график движения поездов. На станции Хасавюрт вызвали правоохранителей, отмечает ТАСС.

Ранее в МВД раскрыли подробности драки вахтовиков в поезде на Ямале. Один из хулиганов оказался в больнице, второй — в отделении полиции.