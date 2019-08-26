Реабилитационный день: россияне нокаутировали соперников в Bellator

В ночь с 24 на 25 августа в США состоялся турнир Bellator 225. Бывший чемпион промоушена Виталий Минаков не оставил шансов Тимоти Джонсону. А Сергей Харитонов убедительно взял верх над Мэттом Митрионом. Стоит отметить, что все 14 поединков турнира закончились досрочно (7 нокаутов, 7 сабмишенов).

Виталий Минаков — Тимоти Джонсон

Российский боец должен был драться с другим американцем Хави Айялой. Но за три часа до выхода в октагон тот неожиданно снялся с боя по неизвестным причинам. Bellator в экстренном порядке сумел договорится с другим бойцом Тимоти Джонсоном. Это весьма именитый спортсмен, но в тот вечер он был явно не в лучших кондициях. Россиянин нокаутировал оппонента еще в первом раунде, что стало неплохой реабилитацией после поражения в прошлом бою от француза Чейка Конго.

— Очень рад за Виталия Минакова, доказавшего всему миру, что предыдущее поражение от Чейка Конго было досадной случайностью, — заявил «Известиям» президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Виталий подошел к бою в отличной физической форме, на протяжении всего поединка смотрелся техничнее и увереннее как в стойке, так и в партере. Сегодня четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо в очередной раз подтвердил свой статус одного из сильнейших тяжеловесов планеты. Хочу также выразить слова благодарности американскому спортсмену Тимоти Джонсону, заменившему Хави Айялу буквально за несколько часов до начала поединка. Благодаря Джонсону все любители смешанных единоборств смогли насладиться яркой схваткой.

Сергей Харитонов — Мэтт Митрион

Этот поединок должен был состояться еще в феврале. Тогда бойцы даже начали бой, но на первых секундах американец случайно попал Сергею с ноги в пах. Россиянин не смог продолжить встречу, и она была признана несостоявшейся. В этот раз всё было по правилам и гораздо интереснее. Харитонов нокаутировал Митриона во втором раунде.

— Харитонов впечатлил, переиграв Митриона и тактически, и технически, — добавил «Известиям» Василий Шестаков. — Сергей его «прочитал» уже в начале боя. Работа первым номером, контроль дистанции, ставка на удары и высокая скорость не стали для российского бойца неожиданностью. Уже во второй половине первого раунда Сергей сумел выбить американского спортсмена из колеи, сбив ему дыхание ударами по корпусу и перехватив инициативу. При таком рисунке боя нокаут был ожидаем, что и произошло уже во второй пятиминутке. Было видно, что Сергей четко следует плану на бой и физически готов к трехраундовому противостоянию.

Любопытно, что несколько раз в течение боя у американца вылетала защитная капа. Харитонову приходилось сворачивать свои атаки из-за этого. Однако роковой для себя удар Митрион получил всё-таки без капы во рту.

— Особенно приятно, что Сергей вел себя как настоящий джентльмен, неоднократно останавливая свою атаку после ударов, от которых у американского спортсмена вылетала капа, — резюмировал «Известиям» Шестаков. — Это поведение спортсмена, уважающего своего соперника и не желающего победы любой ценой.

Победа стала для Харитонова третьей подряд в Bellator. Теперь он считается одним из главных претендентов на пояс в тяжелом весе.