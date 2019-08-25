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В Сети посмеялись над «взятием» Дюнкерка украинскими казаками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что в XVII веке казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли французскую крепость Дюнкерк.

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Кроме того, по словам Зеленского, возраст Украины в разы превышает 28 лет, а советский академик и главный конструктор ракетно-космической промышленности Сергей Королев — украинский ученый.

«Страшный шедевр. Сравнимый с Майн Камф. Дети украинцев уже верят в эту историю их внуки пойдут убивать за нее. Зря смеемся», — написал пользователь Twitter c ником @YM_LK03.

«Если нет своей истории, значит её надо выдумать. Зе вообще знает, кто такой Хмельницкий? Ведь он никогда украинцем не был, а был польским реестровым казаком войска польского», — пояснил @viaeg.

«Неужели жители Украины такую дурь жрут не задумываясь?» — задается вопросом @ValerijLinde.

«Он еще главную тайну планеты не рассказал. Что Америку открыли украинцы и она должна называться не США, а СШУ — Соединенные Штаты Украины. Но это пока засекречено», — иронизирует @55_belyaeva.

Участие казаков в Тридцатилетней войне, которая продолжалась с 1618 по 1648 год, историками официально не подтверждено. Взятие крепости Дюнкерк является частью этой войны.

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