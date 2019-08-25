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В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.

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«В августе объемы поставок дизеля из РФ уменьшатся примерно вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было ранее). Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений», — написал он в своем Facebook в воскресенье, 25 августа.

При этом Герус заверил, что дефицита дизтоплива нет и на этой неделе цены на него снизились еще на 20–80 копеек за литр. По его мнению, это говорит о том, что решение ввести пошлину было продуманным, правильным и эффективным.

Однако ранее украинская «Консалтинговая группа А-95» провела исследование, в ходе которого выяснила, что импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тыс. т, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тыс. т. Рост поставок российской продукции в страну составил 20,5% по сравнению с июлем 2018 года.

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