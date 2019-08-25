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Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов России впервые оценило объем льгот, неэффективных для бизнеса, сообщает газета «Известия».

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По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года. При этом в общей сложности льготы по этим сборам обошлись субъектам в 253 млрд рублей.

Таким образом, эффективными оказались лишь 34% преференций. Эти оценки будут учтены в межбюджетных отношениях, рассказали в Минфине. Эксперты считают, что неэффективные льготы в перспективе необходимо исключить.

Больше всего эффективных льгот зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Ленинградской области. В 38 регионах, включая Москву, льготы не принесли бюджетам дополнительных доходов. В оставшихся положительный эффект был незначительным.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 26 августа.

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