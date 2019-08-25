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Ликвидировано открытое горение на пожаре около института ЦНИИмаш в Королеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на кровле одного из зданий, граничащих с территорией института ЦНИИмаш в городе Королеве Московской области. Об этом рассказал в воскресенье осведомленный источник в экстренных службах.

«В 17:19 мск ликвидировано открытое горение», — приводит ТАСС 25 августа его слова. Площадь возгорания за время пожара увеличивалась со 100 до 600 кв. м.

По данным пресс-службы ЦНИИмаша, пожар произошел на территории, граничащей с территорией института. Постройка находится в собственности ООО «Никелевый штейн».

19 августа пожар вспыхнул в здании химического завода в подмосковной Балашихе, огнем было охвачено 1 тыс. кв. м.

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