Следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине

Следователи немецкой полиции считают, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть заказным. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на издание Spiegel.

Как отмечает СМИ, в органах безопасности ряда стран НАТО полагают, что могли иметь место политические мотивы, а также не исключают, что убийство может быть связано с организованной преступностью.

Убитый в центре Берлина мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе, пишет издание. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

Накануне прокуратура Берлина сообщила, что правоохранительные органы арестовали 49-летнего гражданина России по подозрению в убийстве гражданина Грузии. Полиции также удалось обнаружить личные вещи и орудие убийства.

23 августа в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в оппонента и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.