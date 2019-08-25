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Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла и отказе от репертуара

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Фото: TAСС/AP/Pavel Golovkin
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Рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, объявил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Музыкант объявил об этом со сцены московского фестиваля Booking Machine Festival.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, всё сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 25 августа.

То есть рэпер покинет пост исполнительного директора лейбла, перестанет сотрудничать с ним как исполнитель и, скорее всего, больше не будет выступать со старыми песнями. По словам Oxxxymiron, на фестивале зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен, которые, возможно, он исполняет в последний раз .

Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году пост исполнительного директора (CEO) занял Мирон Федоров. Он занимался менеджментом исполнителей.

Ранее сообщалось, что песня Oxxxymiron прозвучит в одном из сериалов Netflix.

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