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В Томской области загорелся цех переработки МДФ

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Фото: пресс-служба управления МЧС России по Томской области
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Цех по переработке деревянных панелей МДФ загорелся в Томской области. Об этом 25 августа передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В населенном пункте Асино произошел пожар в цехе по переработке панелей МДФ на площади 500 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В его ликвидации задействованы 24 человека и восемь единиц техники.

22 августа сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в Колпино.

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