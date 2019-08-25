В Томской области загорелся цех переработки МДФ

Цех по переработке деревянных панелей МДФ загорелся в Томской области. Об этом 25 августа передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В населенном пункте Асино произошел пожар в цехе по переработке панелей МДФ на площади 500 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В его ликвидации задействованы 24 человека и восемь единиц техники.

22 августа сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в Колпино.