Прямой эфир

Секретарь Совбеза России посетит Малайзию и Сингапур

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начнет во вторник рабочий визит в Малайзию и Сингапур. Об этом в воскресенье сообщили в аппарате СБ.

«Николай Патрушев посетит 27–30 августа Малайзию и Сингапур, где проведет российско-малайзийские и российско-сингапурские консультации по безопасности», — приводит 25 августа «РИА Новости» сообщение ведомства. Подробности и темы предстоящих консультаций не приводятся.

В конце июня Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном внутриполитический кризис в Венесуэле и отметил, что для его урегулирования необходимо наладить диалог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патрушев назвал заключение многостороннего договора по РСМД нереальным
Патрушев назвал причину пожара около ТЭЦ в Мытищах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019