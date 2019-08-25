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Зеленский приписал казакам взятие крепости Дюнкерк

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в XVII веке казаки взяли французскую крепость Дюнкерк. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.

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Кроме того, по словам Зеленского, возраст Украины в разы превышает 28 лет, а советский академик и главный конструктор ракетно-космической промышленности Сергей Королев — украинский ученый.

«До 1991 года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», была основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», — сообщил Зеленский во время празднования Дня независимости Украины.

22 августа Зеленский призвал украинцев провести флешмоб по случаю Дня государственного флага, вывесив из окон флаги страны.

Участие казаков в Тридцатилетней войне, которая продолжалась с 1618 по 1648 год, историками официально не подтверждено. Взятие крепости Дюнкерк является частью этой войны.

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