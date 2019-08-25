Костюмированный парад собак проходит в Твери

В воскресенье, 25 августа, в городском саду Твери организовали «Парад собак». Хозяева наряжают питомцев в креативные костюмы, чтобы принять участие в конкурсе.

Кроме модного собачьего дефиле, гости праздника смогут посетить мастер-класс по стрижке пуделя, шоу дрессированных псов, фотосессию с самоедом, также есть шанс получить скидку на услуги для домашних животных, пишут Тверские ведомости.

На фестивале профессиональные грумеры бесплатно стригут собакам волосы и когти, делают тату блестками или украшение из страз. Во время «Парада собак» активисты по защите бездомных животных проведут выставку-раздачу псов.