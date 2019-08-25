Беговой фестиваль собрал сотни участников в Пскове

Более 500 спортсменов приняли участие в псковском беговом фестивале «Гвардейская битва на кубок губернатора – 2019», который прошел 24 августа на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Наибольшее число бегунов приехали из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Барнаула. «Традиционно на дистанцию вышли около 200 десантников 76-й дивизии ВДВ», — сообщается на портале sport60.ru.

Бег с препятствиями организовали на пяти дистанциях: 1, 2, 3, 5 и 10 км. Каждый участник получил медаль. Те, кто преодолел маршруты быстрее всех, получили кубки губернатора. Соревнования проводились при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и администрации Псковской области, отмечает Псковская лента новостей.