В Харькове обвалился автомобильный мост, пишет в воскресенье, 25 августа, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции области.

«В 8:46 (время совпадает с мск) в Новобаварской отдел полиции поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, мост перекрыт.

19 июня в Московской области произошло частичное обрушение моста через реку Ламу между деревнями Мусино и Малое Сырково, когда через него попытался проехать грузовик. Рухнули три железобетонные плиты в средней части моста. В результате инцидента с моста в воду упал «КамАЗ». Водитель большегруза не пострадал.