В Якутске число отравившихся на свадьбах выросло до 42

Число отравившихся в ресторанах ООО «Сеул» в Якутии выросло до 42 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пострадавшие употребляли готовые блюда в ресторанах «София» и «Белые ночи» города Якутска. «Из 42 больных 28 госпитализированы в инфекционные отделения ЦРБ в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», — отмечается 25 августа на сайте ведомства.

Отравившиеся посещали четыре свадьбы в банкетных залах заведений 16, 17, 18 августа.

Специалисты регионального управления в связи с угрозой здоровью граждан наложили временный запрет деятельности ООО «Сеул» на все четыре ресторана по адресу ул. Дзержинского, 69 («Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван», «Стелла»). Материалы передадут в суд для административного приостановления деятельности заведений на срок до 90 суток.

В ходе проверки были установлены нарушения санитарного законодательства — технологический процесс приготовления блюд был нарушен, сырую и готовую продукцию хранили в одном холодильнике, технологические карты на блюда отсутствовали, у части персонала не было медицинских документов, сотрудники не соблюдали элементарные правила гигиены и дезинфекционный режим.

Кроме того, в шести пробах готовых блюд, трех пробах сырья и у двух работников были определены возбудители сальмонеллеза.

Поставщики сырья были установлены в ходе проверки, в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела.

Накануне сообщалось, что причиной заболевания детей кишечной инфекцией в детском лагере Иннополиса в Татарстане стало блюдо с микробами.