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Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Соответствующая телеграмма опубликована 25 августа на официальном сайте правительства.

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«Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло», — отметил премьер в поздравлении.

Медведев добавил, что социальные гарантии для шахтеров и создание достойных условий для их жизни и труда входят в число государственных приоритетов.

По его словам, поддержка угольной промышленности, привлечение в нее значительных инвестиций и внедрение современных технологий при разработке новых месторождений — это важнейшие задачи, которые государство решает совместно с бизнесом.

Медведев пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия, а также отметил их силу духа, выдержку и самоотдачу.

День шахтера в России отмечается в последнее воскресенье августа.

Накануне президент России Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, улучшить организацию их медосмотров и проработать вопросы о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда.

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