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Аэропорт Куала-Лумпур заработал после сбоя систем

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Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
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Самый большой в Малайзии аэропорт в Куала-Лумпур заработал в штатном режиме после сбоя в электронных системах управления. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

«Все системы, в том числе регистрации пассажиров и багажа, общедоступный интернет и прочее, работают в штатном режиме», — указывается в сообщении. При том, что причины случившегося пока не раскрываются, представители аэропорта сказали, что сбои не связаны с хакерскими атаками.

Сбои в системах управления зафиксировали в ночь на 22 августа. В результате были задержаны десятки рейсов, как внутренних, так и международных. Аэропорт Куала-Лумпура является одним из основных транспортных хабов в Юго-Восточной Азии.

6 июне сообщалось, что Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи начал работать в штатном режиме после того, как подвергся авиаудару.

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