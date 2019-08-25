В Мурманске электрик выжил после удара током в 6 тыс. вольт

Электрик из Мурманской области выжил после удара током в 6000 вольт. Мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела.

Инцидент произошел, когда рабочий выполнял демонтаж старых кабелей на горно-обогатительном комбинате. По предварительным данным, перед работами мужчина забыл проверить отсутствие напряжения в кабеле.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.