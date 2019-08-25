В Москве салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Кишинева
В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
На Поклонной горе запустили более 2 тыс. зарядов 50 фейерверков разных видов.
Ясско-Кишиневская операция началась утром 20 августа. Первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена артиллерией. За несколько дней противник потерял около 135 тыс. солдат. К 26 августа советские войска освободили всю территорию Молдавской ССР.
В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.
На Поклонной горе запустили более 2 тыс. зарядов 50 фейерверков разных видов.
Ясско-Кишиневская операция началась утром 20 августа. Первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена артиллерией. За несколько дней противник потерял около 135 тыс. солдат. К 26 августа советские войска освободили всю территорию Молдавской ССР.