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В Москве салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Кишинева

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В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

На Поклонной горе запустили более 2 тыс. зарядов 50 фейерверков разных видов.

Ясско-Кишиневская операция началась утром 20 августа. Первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена артиллерией. За несколько дней противник потерял около 135 тыс. солдат. К 26 августа советские войска освободили всю территорию Молдавской ССР.

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