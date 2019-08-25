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Первый президент Украины рассказал о своей самой главной ошибке на посту

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его самой большой ошибкой на посту главы государства был идеализм.

«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории < …> я думал, что наши люди очень хотят свободы. Очень хотят демократии. Очень хотят, чтобы все было хорошо и всё было с участием всех. Я ошибся», — цитирует его «112 Украина».

По словам Кравчука, он осознал свою ошибку, когда работники одного из предприятий в Херсонской области заявили о нежелании слишком много работать ради строительства новой страны и «демократии».

Экс-президент выразил уверенность, что Украина никогда не станет самой богатой и счастливой, если не перейдет из «стадии эйфории и блаженства в стадию ответственности, рационализма и здравого ума».

Ранее Кравчук рассказал о двух главных недостатках экс-президента Петра Порошенко.

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