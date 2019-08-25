Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Для стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции (МКС) решено перестыкoвать корабль «Союз МС-13». О соответствующей необходимости Центр управления полетами (ЦУП) проинформировал экипаж МКС.

«Союз MС-13» приcтыкoван к служебному модулю «Звезда». Из-за больших возможностей для контроля к нему будет проще пристыковать «Союз МС-14», полагает руководитель полета российского сегмента Владимир Сoловьев.

При этом в ночь на 26 августа экипаж «Союза МС-13» россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган перестыкуют корабль к модулю «Поиск».

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина ситуацию с несостоявшейся стыковкой сложная, но контролируемая.

Он отметил, что сбой произошел на установленной на МКС аппаратуре, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзирование.

Повторная попытка стыковки корабля «Союз МС-14» намечена на утро 27 августа. Изначально она была намечена на субботу, однако после приближения корабля к МКС, он начал отдаляться от нее. Диктор трансляции NASA сообщил о сбое в систему стыковки «Курск» на станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» и человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с Байконура 22 августа.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» запатентовала способ маскировки спутников, благодаря которому аппараты будут невидимы для оптических средств наблюдения.