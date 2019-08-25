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Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7

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Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу приглашения России на следующий саммит «большой семерки» (G7) заявил, что хочет видеть в международном клубе Украину.

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При этом он подчеркнул, что причины, по которым участие России было приостановлено еще в 2014 году, актуальны до сих пор.

«Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — отметил глава Евросовета, также изъявив желание пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

За приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году выступил президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. Позже Макрон перефразировал свое заявление, отметив, что возвращение к формату G8 будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Позже США также озвучили условие для возвращения Москвы в международный клуб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что Москва не ставит себе самоцелью возвращение в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.

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