Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании 81-летний Хуан Карлос I перенес плановую операцию на сердце. В июне монарх прошел обследование, ему назначили коронарное шунтирование для восстановления кровотока в артериях.
На сегодняшний день экс-королю провели уже более 15 операций.
Хуан Карлос I правил страной с 1975 по 2014 год, затем уступил трон сыну Филиппу VI.
Бывший король Испании 81-летний Хуан Карлос I перенес плановую операцию на сердце. В июне монарх прошел обследование, ему назначили коронарное шунтирование для восстановления кровотока в артериях.
На сегодняшний день экс-королю провели уже более 15 операций.
Хуан Карлос I правил страной с 1975 по 2014 год, затем уступил трон сыну Филиппу VI.