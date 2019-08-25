Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании 81-летний Хуан Карлос I перенес плановую операцию на сердце. В июне монарх прошел обследование, ему назначили коронарное шунтирование для восстановления кровотока в артериях.

На сегодняшний день экс-королю провели уже более 15 операций.

Хуан Карлос I правил страной с 1975 по 2014 год, затем уступил трон сыну Филиппу VI.