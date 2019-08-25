В Москве более 110 тыс. человек отпраздновали День флага России

В Москве более 100 тыс. человек стали зрителями праздничного концерта по случаю Дня государственного флага.

Во время праздничных мероприятий в столице развернули полотно общей площадью 2541 кв. м, содержащее изображение флагов российских регионов. После этого участники флешмоба развернули триколор.

Помимо артистов в центре Москвы выступили Герои России и СССР, известные спортсмены, ученые, общественные деятели, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.