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Манифестация против G7 проходит в соседнем с Биаррицем городе Байонна

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Масштабное шествие началось в субботу, 24 августа, на улицах города Байонна, который находится в нескольких километрах от Биаррица, где проходит саммит «большой семерки» (G7).

Как передает 24 августа «РИА Новости», в манифестации принимают участие несколько сотен человек. Люди выкрикивают лозунги против правоохранительной системы под шум барабанов импровизированного оркестра.

Ранее в субботу полиция начала досмотры и задержания людей на улицах Байонна. Начала манифестаций ожидали утром, но обстановка начала накаляться только ближе к вечеру.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.

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