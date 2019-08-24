Манифестация против G7 проходит в соседнем с Биаррицем городе Байонна

Масштабное шествие началось в субботу, 24 августа, на улицах города Байонна, который находится в нескольких километрах от Биаррица, где проходит саммит «большой семерки» (G7).

Как передает 24 августа «РИА Новости», в манифестации принимают участие несколько сотен человек. Люди выкрикивают лозунги против правоохранительной системы под шум барабанов импровизированного оркестра.

Ранее в субботу полиция начала досмотры и задержания людей на улицах Байонна. Начала манифестаций ожидали утром, но обстановка начала накаляться только ближе к вечеру.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.