Полиция начала задержания в соседнем с Биаррицем городе

Полиция проводит досмотры и задерживает людей на улицах французского города Байонна, который находится недалеко от Биаррица, где в субботу стартовал саммит «большой семерки» (G7). Об этом 24 августа сообщает «РИА Новости».

Начала манифестаций ожидали утром, но обстановка начала накаляться только ближе к вечеру. Противники саммита начали подтягиваться к кафе, над которым растянут баннер «Нет G7! Свободу Стране басков».

Возле кафе полиция досматривает содержимое сумок. Если сотрудники правоохранительных органов находят предметы, которые могут послужить оружием на протестах и помочь защите протестующих (например, плавательные очки, респираторы), людей задерживают и изымают всё снаряжение.

Корреспондент агентства с коллегами также подверглась полицейскому досмотру, однако после предъявления аккредитации и пресс-карт журналистов отпустили.

Полицейские посоветовали «не лезть в самую гущу». «Протестующие здесь не всегда самые мирные, и уверенности в том, что мы сможем вас защитить, к сожалению, нет», — предупредили они.

Накануне стало известно, что президент Франции предложит странам «большой семерки» заключить на саммите в Биаррице соглашение о сотрудничестве с целью ликвидации дискриминации женщин и призовет обсудить пожары в Амазонии.

Саммит «большой семерки» пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.