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В Киеве прошло шествие «защитников Украины»

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Фото: TASS/Zuma
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В Киеве прошел «Марш защитников Украины», альтернативный официальному «Шествию достоинства» во время торжеств в честь Дня независимости страны, который отмечают в субботу, 24 августа.

Шествие прошло спокойно при сопровождении полицейских. Участники марша спели украинский гимн и почтили погибших военных минутой молчания, передает «РИА Новости».

Часть военнослужащих прокричала лозунги «Руки прочь от министерства ветеранов» и зажгла файеры.

Акция завершилась на Михайловской площади, там прошел молебен по погибшим в Донбассе, в котором принял участие глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко.

Украина отмечает годовщину своей независимости в 28-й раз. Торжества проходят без традиционного военного парада в Киеве, поскольку его отменил президент Владимир Зеленский. Деньги на его проведение должны быть направлены на выплату премий украинским военным.

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