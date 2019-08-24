В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем

Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе. Об этом 24 августа ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры, занявшейся проверкой инцидента.

«Прокуратура организовала проверку по факту нарушений прав незрячей девушки, которую не пустили в автобус. Сейчас все обстоятельства случившего устанавливаются», — пояснили в ведомстве, добавив, что, если информация о произошедшем подтвердится, ответственность за инцидент понесет организация-перевозчик.

О случившемся стало известно в этот же день из местных СМИ: сообщалось, что водитель маршрутного автобуса отказался впускать в салон слепую женщину с маленькой дочерью из-за собаки-поводыря, сопровождающей хозяйку.

20 июля в метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.