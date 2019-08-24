Прямой эфир

В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе. Об этом 24 августа ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры, занявшейся проверкой инцидента.

«Прокуратура организовала проверку по факту нарушений прав незрячей девушки, которую не пустили в автобус. Сейчас все обстоятельства случившего устанавливаются», — пояснили в ведомстве, добавив, что, если информация о произошедшем подтвердится, ответственность за инцидент понесет организация-перевозчик.

О случившемся стало известно в этот же день из местных СМИ: сообщалось, что водитель маршрутного автобуса отказался впускать в салон слепую женщину с маленькой дочерью из-за собаки-поводыря, сопровождающей хозяйку.

20 июля в метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Башкирии инвалида без руки и ног оштрафовали за нескошенную траву
Жителю Уфы пришлось карабкаться по лестнице в больницу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019