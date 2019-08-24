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МВД сообщило о 100 тыс. зрителей концерта к Дню флага в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве более 100 тыс. человек стали зрителями праздничного концерта в центре столицы в субботу по случаю Дня государственного флага. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, продолжается праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага РФ», — рассказала она 24 августа ТАСС.

Ранее в субботу в честь Дня российского триколора в Москве прошел масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен». В столице развернули полотно общей площадью 2541 кв. м, содержащее изображение флагов российских муниципалитетов. После этого участники флешмоба развернули российский флаг.

Помимо артистов в качестве гостей мероприятия выступят Герои России и СССР, известные спортсмены, ученые, общественные деятели, а также Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, героически посадившие пассажирский самолет в подмосковном поле.

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа.

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