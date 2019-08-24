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Умер народный артист России Виталий Логвиновский

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Фото: teatrkaluga.ru
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Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Калужского областного драматического театра.

В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким актера. Причина смерти артиста не уточняется, а дата и место прощания будут объявлены позже.

В 1965 году Логвиновский окончил ГИТИС, а затем играл в театрах Павлодара и Волгограда. В 1974 году артист перешел в Калужский драматический театр.

Актер также сыграл в фильме «Ворошиловский стрелок» Станислава Говорухина и в сериале «Цыганочка с выходом», а в 2006 году Логвиновский получил звание народного артиста России.

22 августа в возрасте 65 лет скончался заслуженный артист России Виктор Власов.

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