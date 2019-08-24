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Меркель раскрыла темы предстоящего саммита G7

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что на саммите G7 в Биаррице 24–26 августа обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии. Об этом она в субботу, 24 августа, заявила в подкасте, размещенном на сайте правительства.

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«Такой саммит дает возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге, и G7 для этого — прекрасная возможность», — сказала Меркель.

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако позднее он отметил, что это будет возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возвращения Москвы в G8.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто в еще одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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