В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Дня флага России

В Москве в районе станции метро «Красные ворота» ограничат движение в связи с праздничным концертом ко Дню флага России. Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), пишет ТАСС.

Так, весь день до полуночи будут полностью перекрыты участок улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы, проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, Местный проезд от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и улица Архитектора Рочегова.

В концерте примут участие Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати и другие исполнители. Гостем мероприятия станет народный артист СССР Василий Лановой.

День государственного флага отмечается в России 22 августа. Торжественная церемония прошла в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

В выходные 24 и 25 августа празднования продолжатся. Для горожан и гостей столицы будут работать праздничные площадки парков, скверов, центральных улиц и площадей, где можно будет увидеть выступления оркестров в рамках фестиваля «Спасская башня», поучаствовать в исторических квестах и посмотреть представления.