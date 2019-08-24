Эксперт рассказал о возможной угрозе США начать войну с РФ в Европе

США будут угрожать Евросоюзу (ЕС) возможным военным конфликтом с Россией на территории европейских стран. Об этом 23 августа заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Таким образом он высказался о докладе Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о возможном сотрудничестве североатлантического альянса и ЕС. В документе указывается, что организации могут сблизиться, поскольку Россия якобы вновь наращивает военную мощь.

«Европа становится театром военных действий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на ее территории», — сказал Блохин в беседе с RT.

Кроме того он подчеркнул, что подобный документ демонстрирует сильную разобщенность внутри европейских стран и при этом в нем отражаются все страхи Европы, поскольку они ощущают неустойчивость современного мира и не видят определенного будущего.

17 августа ученые из Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо рассказали, к чему приведет полномасштабная ядерная война между Россией и Штатами.