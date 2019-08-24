Умер знаменитый итальянский актер

В Риме на 84 году жизни скончался итальянский актер Карло Делле Пьяне. Об этом 24 августа сообщило агентство ANSA.

О кончине артиста стало известно от его супруги. На данный момент причины смерти неизвестны.

Фильмография Карло Деле Пьяне насчитывает более сотни ролей. Он снялся в таких фильмах, как «Полицейские и воры», «Американец в Риме», «Приключения Жерара» и многих других.

Ранее стало известно, что в возрасте 61 года скоропостижно скончался Юрий Живов, который занимался авторским переводом фильмов.