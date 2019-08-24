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В Китае освободили задержанного сотрудника британского консульства

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Фото: facebook.com/Cheng Man Kit (Simon)
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Сотрудник британского консульства Саймон Чэн, задержанный в китайском городе Шэньчжэнь, освобожден после отбытие наказания за нарушение законов КНР. Об этом сообщила газета The Guardian в субботу, 24 августа.

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«Саймон (Чэн – ред.) вернулся в Гонконг. Спасибо всем за поддержку», — написали члены семьи сотрудника консульства.

Отмечается, что Чэн пропал 8 августа после того, как отправился в Шэньчжэнь, город, граничащий с Гонконгом.

20 августа Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с поступившей информацией о задержании сотрудника его консульства.

Позже власти КНР сообщили, что Чэн был приговорен к 15 суткам административного ареста в Шэньчжэне.

Британцы отмечают, что задержание сотрудника консульства совпало с акциями протеста в Гонконге.

Антиправительственные демонстрации проводятся в Гонконге с 9 июня. Манифестанты выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

США призывали Китай отказаться от насильственного подавления митингов, которые в Вашингтоне называют мирными. Однако в ответ в Пекине попросили американские власти «прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

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