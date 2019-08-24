Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

«Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам», — цитирует «РИА Новости» слова Трампа перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.

Ранее стало известно, что американский лидер в ответ на меры Пекина касательно ввозимых в Китай автомобилей и запчастей, произведенных в США, решил повысить пошлины на китайские товары.

Помимо этого он обвинил КНР в использовании Штатов в своих собственных интересах.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.