Тысячи человек вышли на акции протеста в Алжире

Очередная волна акций протеста в Алжире: на улицы вышли тысячи человек. Люди требуют отставки действующего правительства страны и проведения реформ. Гнев протестующих направлен на командующего армией Ахмеда Салаха. Демонстрации затронули не только столицу, но и несколько крупных городов.

Протестные митинги в стране продолжаются последние семь месяцев.