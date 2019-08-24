Лесные пожары подобрались к испанским курортам

Лесной пожар подобрался к прибрежному испанскому городу Марбелья. Жители 40 домов вынуждены были эвакуироваться.

Горение началось в четверг. По словам властей, возгорание локализовано и взято под контроль. Во время тушения пострадал один сотрудник полиции.