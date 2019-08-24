В ХМАО обрушился фасад жилого здания
В Ханты-Мансийском автономном округе во время ремонта обрушился фасад жилого здания. Более 80 человек эвакуировали и разместили в школе.
Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Повреждения получили несколько машин во дворе.
В Ханты-Мансийском автономном округе во время ремонта обрушился фасад жилого здания. Более 80 человек эвакуировали и разместили в школе.
Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Повреждения получили несколько машин во дворе.