Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы в субботу, 24 августа. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до 22–24 градусов тепла, по области дневные показатели будут колебаться в пределах 20–25 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до 9–11 градусов, а в Подмосковье — 7–12 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, а ночью возможна небольшая облачность. Ветер западный, 5–10 м/с.

Ранее 21 августа сообщалось, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России.