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В Нью-Йорке мужчину раздавило кабиной лифта

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Фото: Depositphotos
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В Нью-Йорке мужчину раздавило кабиной лифта. Об этом 22 августа сообщил портал GMA.

Инцидент произошел, когда мужчина начал выходить из лифта. Двери стали закрываться, и в этот момент кабина рухнула в шахту. Мужчина оказался зажатым между лифтом и стеной и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что в кабине также находилось несколько человек, которые оставались в ней до прибытия спасателей. Из них никто не пострадал.

19 августа сообщалось, что в Курске в многоэтажном доме мужчина застрял в лифте между пятым и шестым этажами. До прибытия спасателей он попробовал самостоятельно выбраться из кабины, но упал в шахту.

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