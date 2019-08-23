Путин и Медведев поздравили «Локо» с победой в Кубке мира «Сириус»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили участников молодежной команды по хоккею «Локо» с победой над командой сборной канадской провинции Альберта. Об этом 23 августа сообщает «Интерфакс».

После матча Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус» в Сочи, который «Локо» выиграли с результатом 3:2, Путин и Медведев пообщались с победителями в раздевалке. В ответ на аплодисменты российский лидер ответил, что это они «должны аплодировать» игрокам.

Премьер-министр отметил, что хоккеисты «драматургию изобрели», пропустив две шайбы в начале, но в итоге одержав победу на последних секундах третьего периода.

«Драматургия шикарная, и вы сами знаете, второй и третий период были красивыми, с таким напором вы играли, действительно здорово. Мы вас поздравляем, начало хорошее положено, и, надеюсь, дальше в таком же духе будете играть», — сказал Путин, комментируя результат матча.

Напоследок глава страны посоветовал команде «играть, как Слава» — сопровождающий его хоккеист Вячеслав Фетисов.

О том, что Путин и Медведев посетили открытие молодежного Кубка мира по хоккею «Сириус», стало известно ранее — российский лидер поприветствовал участников турнира и болельщиков и покинул лед после символического выбрасывания шайбы.

Кубок мира по хоккею «Сириус» — это ежегодный международный турнир клубных молодежных команд России и зарубежья. Он проводится с 2011 года, а с 2012-го имеет официальный статус как санкционированный IIHF и ежегодно включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. За восемь лет существования турнира в розыгрыше Кубка мира принимали участие 43 команды из Австрии, Белоруссии, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, России, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Турнир 2019 года будет длиться с 23 по 31 августа. В нем примут участие чемпионы молодежных лиг России, Чехии, Финляндии, Швеции, а также сборные престижных лиг AJHL (Канада) и NAHL (США). Американская команда не принимала участия в турнире с 2014 года.