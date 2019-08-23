Пилоты British Airways проведут в сентябре три забастовки

Три дня забастовок проведут пилоты британского авиаперевозчика British Airways в сентябре. Акции запланированы на 9,10 и 27 сентября, летчики недовольны размером оплаты труда, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Ассоциации пилотов британских авиалиний (BALPA).

BALPA представила несколько предложений на рассмотрение British Airways, чтобы урегулировать разногласия без забастовки. Однако авиаперевозчик не принял ни одно из них.

«В этой ситуации, после того как 93% поддержали забастовку, и когда не остается шанса на конструктивные переговоры, нам не остается ничего, кроме проведения забастовки», — говорится в заявлении ассоциации.

Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов британских фунтов стерлингов, тогда как разница между предложением British Airways и требованием пилотов составляет около £5 млн, отметили в профсоюзе.

В апреле забастовка пилотов скандинавского авиаперевозчика SAS привела к отмене в общей сложности 1,6 тыс. рейсов.