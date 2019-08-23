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Путин и Медведев посетили открытие молодежного Кубка мира «Сириус»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев посетили матч-открытие Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус» в Сочи. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

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Российский лидер поприветствовал участников турнира и болельщиков перед началом матча и поблагодарил за то, что они приехали в РФ.

«Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все свои лучшие свои качества, продемонстрируют замечательную игру и порадуют своих болельщиков», — сказал Путин перед тем, как поздравил участников и пожелал им успехов.

После приветствия российский лидер совершил символическое выбрасывание шайбы и покинул лед.

Наблюдать за матчем также приехали президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

В первом матче турнира примут участие команда «Локо» из Ярославля и сборная канадской провинции Альберты. Соревнования проходят на сочинской олимпийской арене «Шайба, в турнире участвуют хоккеисты в возрасте до 20 лет.

Кубок мира по хоккею «Сириус» — это ежегодный международный турнир клубных молодежных команд России и зарубежья. Он проводится с 2011 года, а с 2012 имеет официальный статус как санкционированный IIHF и ежегодно включается в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. За восемь лет существования турнира в розыгрыше Кубка мира принимали участие 43 команды из Австрии, Белоруссии, Дании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, России, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Турнир 2019 года будет длиться с 23 по 31 августа. В нем примут участие чемпионы молодежных лиг России, Чехии, Финляндии, Швеции, а также сборные престижных лиг AJHL (Канада) и NAHL (США). Американская команда не принимала участие в турнире с 2014 года.

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