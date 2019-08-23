Эрдоган совершит визит в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит однодневный визит в Москву. Поездка турецкого лидера состоится во вторник, 27 августа, сообщает в пятницу, 23 августа, агентство Anadolu.

Темой переговоров в Москве может стать ситуация в сирийской провинции Идлиб. Ранее в пятницу Эрдоган предупредил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что бои в этой сирийской провинции угрожают безопасности его страны.

22 августа правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, там начали зачистку и разминирование.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой

В начале августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.