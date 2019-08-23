В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-показ и пресс-конференция по фильму «Последнее испытание»

28 августа в 11:00 в мультимедийном информационном центре «Известия» состоится пресс-показ с последующим обсуждением фильма «Последнее испытание».

«Последнее испытание» — лента режиссера Алексея Петрухина с Ириной Купченко в главной роли. Это первый художественный фильм по мотивам трагических событий на показе мюзикла «Норд-Ост»: в основу ленты легли события террористического акта на премьере мюзикла в театральном центре на Дубровке. По словам создателей фильма, на съемочной площадке был проведен социальный эксперимент: реальных заложников интегрировали в фильм, и они еще раз пережили захват, но уже в игровой форме. Как это повлияло на их жизнь, и готова ли Россия к такой остросоциальной картине, расскажут режиссер, актеры фильма, а также другие участники съемочного процесса.

Участники пресс-конференции:

Ирина Купченко, народная актриса РСФСР, исполнительница главной роли;

Алексей Петрухин, режиссер картины;

Беслан Терекбаев, исполнитель одной из главных ролей;

Наталья Старцева, реальная заложница трагедии на Дубровке, которая принимала участие в съемках картины;

Анетта Орлова, психолог, работавший с заложниками трагедии на мюзикле «Норд-Ост».

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