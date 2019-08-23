В Петербурге завершился первый день работы Всероссийского молодежного форума «Выше крыши»

В СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге завершился первый день работы Всероссийского молодежного форума «Выше крыши». На его площадке прошло 15 мастер-классов и воркшопов топовых экспертов в области личностного роста, встречи с представителями власти и общественных организаций, известными спортсменами, бизнесменами, художниками, учеными и блогерами.

На главной площадке председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец провела лидерский диалог «Лидеры России: как это было и ускоренный ритм после». Его участники — победители кадрового конкурса «Лидеры России» — рассказали о своем опыте профессионального и личностного развития.

Начальник департамента перспективного развития блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Алексей Малютин отметил, что кадровые конкурсы — это вклад в развитие социального капитала. После конкурса он прошел практику с наставником и подчеркнул, что такой опыт ценнее, чем фундаментальное образование. И.о. начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД» Дмитрий Вербов отметил, что в первую очередь лидер должен быть неравнодушным и добрым человеком, а его миссия всегда должна отражать интересы людей. Заместитель генерального директора — начальник управления по развитию транспортной структуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Валентин Енокаев подчеркнул важность социальной активности в решении тех или иных вопросов. «Любишь город — помогай ему, и тебя поддержат, если увидят, что ты делаешь от души», — сказал он. Юлия Аблец рассказала, что ее цель на ближайший год — помочь как можно большему числу молодых петербуржцев добиться успеха, создать эффективную кадровую систему, которая будет давать городу и бизнесу умных, целеустремленных, энергичных людей, которые могут менять себя и пространство вокруг себя. «Лидер — это тот, кто может смело действовать без оглядки на свои возможности на текущий момент и брать высокие цели», — сказала она.

В мотивационной гостиной «Work-Life balance в большом городе» российский футболист, вратарь, заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев поделился своим опытом спортивной карьеры и предпринимательства. «Важно окружать себя правильными людьми, которые мотивируют и поддерживают тебя», — сказал он, отметив также важность постоянного обновления знаний.

Одним из ключевых мероприятий форума стал тренинг бизнес-коуча Владимира Соловьева, который работает с высшим руководящим составом крупнейших российских и зарубежных компаний и госкорпораций.

На площадке форума директор по развитию Black Star Александр Гагиев и видеоблогер Кузнецовский провели сессию «Интервью с блогером. Уловить хайп и не потерять себя», а директор кинокомпании «Картина мира» Борис Мамлин — воркшоп «Город будущего: комфортный, умный, социальный, открытый».

Основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антон Сергеев провел мероприятие в формате кейс-стори «От мечты к большому делу: рецепты успеха», на котором он рассказал о своем предпринимательском опыте. «На своем опыте я убедился: в Петербурге есть все возможности для того, чтобы реализовывать самые смелые бизнес-идеи. Я начал свое дело в 22 года, и мой подход оказался эффективным», — сказал он.

В рамках форума проходит финальный этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Из 249 финалистов проекта будут определены 30 победителей, имена которых будут объявлены на церемонии закрытия форума. Они войдут в кадровый резерв правительства Санкт-Петербурга и смогут внести свой вклад в развитие Северной столицы, ее социально-экономическое благополучие. 22 августа все финалисты конкурса прошли специальные тренинги и провели экологическую акцию «Чистые игры».

На Грантовый конкурс от Росмолодежи в рамках «Выше крыши» было подано около 280 заявок от участников из 42 регионов. Уже прошли установочные сессии, идет защита проектов. Конкурс проводится по 9 направлениям, максимальный размер гранта — 3 миллиона рублей.

В конце дня Юлия Аблец поблагодарила всех участников за активную работу: «Вы стойкие и талантливые, и я верю, что у вас все получится! Завтра на форуме будет еще интересней».

Завершили первый день работы форума выступления популярных молодежных артистов и групп. 23 августа форум продолжит свою работу. Участников ждут дискуссионные сессии, тренинги и мастер-классы, а также большой заключительный концерт.

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.